Claudio Pallitto gestisce una piccola palestra a Roma, e intanto coltiva il sogno del cinema. Ha avuto ruoli minori in alcuni film, tra cui "Siccità" per la regia (ironia della sorte) proprio di Paolo Virzì. Pare che apparirà anche nella prima pellicola da regista di Micaela Ramazzotti. Intanto il personal trainer 38enne e l'attrice 44enne infiammano i social con i loro scatti che raccontano tanta complicità, allegria e spensieratezza.

Claudio Pallitto è stato uno dei protagonisti di "Tamarreide" e con i suoi muscoli scolpiti, i suoi tatuaggi, le sparate da romano verace (e anche qualche strafalcione) è stato uno dei personaggi più amati del programma. Nato e cresciuto nel quartiere Appio, a Roma, gestisce una palestra che pare essere uno dei punti di ritrovo dell'estrema destra romana. Secondo Dagospia per amore di Micaela Ramazzotti avrebbe lasciato la ex compagna, dalla quale ha avuto due figli.

Micaela Ramazzotti e il divorzio da Paolo Virzì

Anche Micaela Ramazzotti ha un amore finito alle spalle, quello con il regista Paolo Virzì da cui si è separata ufficialmente a inizio anno. Dopo una prima crisi nel 2018 i due avevano deciso di riprovarci, ma le cose non sono andare come previsto. L'attrice e il regista si sono conosciuti nel 2007 quando lei si presentò al provino per il film "Tutta la vita davanti". Due anni dopo le nozze e poi i figli Jacopo (13 anni) e Anna (10). Ma oltre a essere un rapporto sentimentale, il loro era anche un sodalizio artistico: hanno lavorato insieme in numerosi film, tra cui "La pazza gioia" e "La prima cosa bella". Poi le loro strade si sono separate, sia dal punto di vista romantico che da quello professionale. E Micaela è pronta a ricominciare con Claudio Pallitto accanto.