Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino si sposano, ecco la proposta romantica

A "Verissimo" Giovanna Sannino aveva parlato del suo amore con Gaetano Migliaccio: "Lui è un uomo gentile. Ho trovato un uomo d'altri tempi, sembra uscito da un film dell'800. Ha un animo antico" aveva detto l'attrice. In quell'occasione ha anche raccontato come è iniziata la loro storia d'amore: "Quando l'ho incontrato non ero in un momento molto felice a livello sentimentale ed emotivo, uscivo da una storia che mi aveva cambiata. Era stata importante nel bene e nel male, ma mi aveva raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore perché mi ero convinta che non lo sapevo cercare. Pensavo di cercare solo amori impossibili che mi avrebbero fatta soffrire".