Artem ha 23 anni e Gioia D'Ambrosio ne ha 20, ma sul futuro hanno le idee chiare e hanno deciso di passare tutta la vita insieme. Lui le ha fatto la proposta, e lei ha accettato di diventare sua moglie. Non è chiaro da quanto tempo facciano coppia, ma su cosa prova per la tiktoker l'attore di "Mare Fuori" non ha dubbi: "Gratitudine e amore sono i due sentimenti che dovrebbero guidarci. Ho scelto di camminare al fianco di una donna, senza correre dietro a distrazioni inutili. Con l’amore cambiano le giornate, cambiano le prospettive. L’amore andrebbe vissuto tutti i giorni, quando ne scopri il sapore inizi a goderti i dettagli di ogni cosa. L'amore ha un sapore buono, è come un fuoco dentro. Quando stai lontano da questa persona, è come se ti mancasse l’aria. Io l’ho incontrata prima di partire con la carriera, è Dio che me l’ha mandata" aveva confessato l'attore a Vanity Fair. Dopo che il suo collega di set Massimiliano Caiazzo (Carmine "'o Piecuro") è uscito allo scoperto con Elena D'Amario, anche Artem ha rotto gli indugi e presentato la sua compagna.



Chi è Artem Noto principalmente per il ruolo di Pinuccio "o' pazzo" nella serie tv "Mare Fuori", Artem (all'anagrafe Artem Tkachuk) ha recitato in altre importanti pellicole con "Nostalgia" con Pierfrancesco Favino e "La paranza dei bambini", film di Claudio Genovesi scritto da Roberto Saviano. E' nato nel 2000 in Ucraina, ma è cresciuto nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Nel 2019 è stato aggredito da un gruppo di 15 persone e accoltellato: ha rischiato di morire, ma tutto si è risolto per il meglio.