la settimana delle stelle

Chissà se Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno veleggiando insieme verso le nozze? Per loro si parla di matrimonio in vista, e intanto si godono una vacanza in barca. Intanto all'altare ci sono andati Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che si sono detti sì dopo 28 anni d'amore. Procede a gonfie vele la storia nata da poco tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, e lo stesso vale per quella di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallito che dura ormai da due anni. Pure Jannik Sinner si è finalmente sbottonato raccontando di essere innamorato. Mercedesz Henger ha annunciato di essere in dolce attesa, conquistando i cuori dei follower. Anche Irene Cioni è incinta e sui social sfoggia il pancione con orgoglio. Fiorello, che è diventato nonno da poco, è stato paparazzato con il nipotino mentre gioca in spiaggia.