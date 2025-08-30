la settimana delle stelle

Dall'annuncio della gravidanza di Mercedesz Henger alle nozze di Benedicta Boccoli e Maurizio Michieli
Chissà se Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno veleggiando insieme verso le nozze? Per loro si parla di matrimonio in vista, e intanto si godono una vacanza in barca. Intanto all'altare ci sono andati Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, che si sono detti sì dopo 28 anni d'amore. Procede a gonfie vele la storia nata da poco tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, e lo stesso vale per quella di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallito che dura ormai da due anni. Pure Jannik Sinner si è finalmente sbottonato raccontando di essere innamorato. Mercedesz Henger ha annunciato di essere in dolce attesa, conquistando i cuori dei follower. Anche Irene Cioni è incinta e sui social sfoggia il pancione con orgoglio. Fiorello, che è diventato nonno da poco, è stato paparazzato con il nipotino mentre gioca in spiaggia.
LUNEDI' 25 AGOSTO
Jannik Sinner conferma: “Sono innamorato”. Tutto sulla storia con Laila Hasanovic
Francesco Sarcina fa gli auguri alla figlia e manda una frecciata a Clizia Incorvaia
MARTEDI' 26 AGOSTO
Mercedesz Henger annuncia la gravidanza, Eva Henger sarà nonna
Stefano De Martino e Caroline Tronelli, le foto d’amore sui social
MERCOLEDI' 27 AGOSTO
Leonardo DiCaprio sposa Vittoria Ceretti, luna di miele anticipata a Formentera
Fiorello nonno, le tenere immagini con il nipotino al mare
GIOVEDI' 28 AGOSTO
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le acrobazie hot al mare
Irene Cioni incinta, le immagini della dolce attesa della ex velina
VENERDI' 29 AGOSTO
Jannik Sinner vince, la fidanzata Laila Hasanovic sfila a Venezia
Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati, nozze segrete a Roma
