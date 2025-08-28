Irene Cioni incinta, le immagini della dolce attesa della ex velina

© Tgcom24
Di settimana in settimana condivide con i follower i progressi della sua gravidanza: aspetta una femmina che nascerà a fine novembre
Estate col pancione per Irene Cioni, incinta di 26 settimane della secondogenita. Al mare sfoggia le curve e a cadenza regolare aggiorna sui progressi della gravidanza. A Saint-Jean-Cap-Ferrat posa sugli scogli all'ora del tramonto, con la sua silhouette che si staglia sull'acqua in controluce. Bellissima e fiera, conquista i cuori di tantissimi follower.
Da Forte dei Marmi alla Costa Azzurra, l'estate di Irene Cioni è stata nel segno del mare. I costumi che ha sfoggiato nel corso dei mesi hanno evidenziato il pancione che cresceva di settimana in settimana. I suoi messaggi ai follower sono stati sempre di gioia e pace: "La vita ci sorride sempre" ha scritto a corredo di un post. E poi: "Date sempre più spazio all'amore".
Irene Cioni ha annunciato la gravidanza a giugno e la sua secondogenita non nascerà prima della fine di novembre. "Eh già… La nostra famiglia cresce…" ha scritto sui social dando la notizia, condividendo alcune foto insieme al neomarito Giacomo e la loro prima figlia, Vittoria. Ha aspettato qualche settimana prima di rivelare il sesso del nascituro. Ha lasciato alla primogenita il compito di annunciarlo, con un video nel quale la bimba scrive sulla sabbia: "Sorellina sei il mio amore". La ex velina ha commentato: "Sarai una sorella maggiore fantastica".
Irene Cioni fa coppia con Giacomo da più di 8 anni. Lui non è un personaggio dello spettacolo e ci tiene molto alla propria privacy, per questo non è stato mai svelato il suo cognome. Dopo essere diventati genitori di Vittoria nel 2020, ad aprile sono diventati marito e moglie. Per le nozze hanno scelto una chiesa in provincia di Pavia. Lei ha sfoggiato un abito bianco dal corpetto ricamato e gonna ampia, che non ha lasciato trapelare alcun accenno alla gravidanza già in corso.
