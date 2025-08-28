Irene Cioni incinta, le immagini della dolce attesa della ex velina

Irene Cioni ha annunciato la gravidanza a giugno e la sua secondogenita non nascerà prima della fine di novembre. "Eh già… La nostra famiglia cresce…" ha scritto sui social dando la notizia, condividendo alcune foto insieme al neomarito Giacomo e la loro prima figlia, Vittoria. Ha aspettato qualche settimana prima di rivelare il sesso del nascituro. Ha lasciato alla primogenita il compito di annunciarlo, con un video nel quale la bimba scrive sulla sabbia: "Sorellina sei il mio amore". La ex velina ha commentato: "Sarai una sorella maggiore fantastica".