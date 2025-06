Irene Cioni annuncia sui social la seconda gravidanza

"Eh già… La nostra famiglia cresce…" scrive Irene Cioni sui social, condividendo alcune foto in cui sfoggia il suo bellissimo pancione. Con lei nelle immagini c'è il neomarito Giacomo e la loro primogenita Vittoria: un quadretto familiare bellissimo e che racconta una grande armonia e serenità. La ex velina non svela se aspetta un maschio o una femmina né la data prevista del parto.