Il compleanno di Nina si è trasformato nell'ennesimo motivo di scontro tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il cantante accusa la ex moglie di sfruttare la figlia per business: "Lei mi ha risposto testualmente: 'Vivo grazie ai marchi di moda e pago la scuola, i vestiti, ecc.'; ammettendo quindi che l'immagine della bambina viene usata anche allo scopo di ricavarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su tale gestione", ha scritto mesi fa in un documento riportato da Repubblica. Già nel 2019 aveva sporto denuncia per lo sfruttamento dell’immagine della figlia Nina. Allora Clizia attraverso i suoi avvocati aveva ottenuto la remissione della denuncia impegnandosi a "interrompere tali condotte", invece quest'anno è stata rinviata a giudizio e a dicembre i due si vedranno in tribunale. L'influencer aveva risposto alle accuse: "Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti… Rispetto il ruolo del padre e continuerò sempre a mettere al centro il benessere di nostra figlia, nella convinzione che educare all’equilibrio tra vita reale e digitale sia oggi parte della nostra responsabilità genitoriale. Essere genitori vuol dire anche sapersi fermare un passo prima del dolore altrui".