Dopo aver accusato la ex moglie di esporre la bambina solo per business, il cantante torna all'attacco
Un post di auguri alla figlia o un duro attacco alla ex moglie? Quello scritto da Francesco Sarcina su Instagram è entrambe le cose. Senza pubblicare immagini, ma con una serie di slide di solo testo, il frontman de Le Vibrazioni manda un messaggio d'amore a Nina che compie 10 anni, ma intanto ne approfitta per colpire Clizia Incorvaia e accusarla ancora una volta di essere poco presente. Già in passato l'aveva tacciata di esporre la piccola solo per business, ed è per questo motivo che la bimba non viene mai mostrata in volto, e ora torna a gamba tesa: "Il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti!".
"Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti altri ne farai. Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini che la vita a volte porta" ha scritto Francesco Sarcina nel suo messaggio social dedicato a sua figlia. "Sempre connessi amore di papà, sempre! Ancora tanti tanti auguri di buon compleanno" ha concluso. Insomma, ha ammesso di non vederla spesso (cosa della quale Clizia Incorvaia l'ha accusato più volte) ma ha anche sottolineato quanto per lui la qualità valga più della quantità.
Clizia Incorvaia non ha replicato pubblicamente alle accuse di Francesco Sarcina. L'influencer si è limitata a postare qualche immagine della festicciola di compleanno organizzata per Nina, mostrandola sempre senza inquadrarla in viso. Per la bimba c'è stata una cena in famiglia organizzata da Paolo Ciavarro in attesa della mezzanotte. La festeggiata ha poi spento le candeline su una torta a tema Hello Kitty, circondata da palloncini rosa, e il fratello Gabriele le ha cantato "Tanti auguri". "Che ogni tuo desiderio si avveri!" ha scritto la mamma della festeggiata. E poi: "Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai".
Il compleanno di Nina si è trasformato nell'ennesimo motivo di scontro tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il cantante accusa la ex moglie di sfruttare la figlia per business: "Lei mi ha risposto testualmente: 'Vivo grazie ai marchi di moda e pago la scuola, i vestiti, ecc.'; ammettendo quindi che l'immagine della bambina viene usata anche allo scopo di ricavarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su tale gestione", ha scritto mesi fa in un documento riportato da Repubblica. Già nel 2019 aveva sporto denuncia per lo sfruttamento dell’immagine della figlia Nina. Allora Clizia attraverso i suoi avvocati aveva ottenuto la remissione della denuncia impegnandosi a "interrompere tali condotte", invece quest'anno è stata rinviata a giudizio e a dicembre i due si vedranno in tribunale. L'influencer aveva risposto alle accuse: "Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti… Rispetto il ruolo del padre e continuerò sempre a mettere al centro il benessere di nostra figlia, nella convinzione che educare all’equilibrio tra vita reale e digitale sia oggi parte della nostra responsabilità genitoriale. Essere genitori vuol dire anche sapersi fermare un passo prima del dolore altrui".
