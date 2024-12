Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, Natale anticipato in famiglia

"Senza di loro non credo che avrei affrontato questo anno così complicato", così Eleonora Giorgi ha raccontato il suo 2024. Le è stato diagnosticato un tumore al pancreas e si è sottoposta a un intervento chirurgico e alle cure chemioterapiche. La malattia progredisce ma l’attrice ha deciso di vivere tutto il tempo a disposizione con la sua famiglia, circondata dall’amore. "Senza i miei figli non mi sarei curata" ha detto spiegando che sono stati proprio Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli a sostenerla. "L'attaccamento dei miei ragazzi a me e alla vita è talmente forte che mi sono consegnata a loro, facendo tutto ciò che ritengono importante, sennò mi sarei abbandonata al mio destino, senza intervenire” ha detto la Giorgi. Un ruolo importante l’ha rivestito anche la nuora Clizia Incorvaia, che di Eleonora Giorgi ha detto al settimanale “Gente”: "Mia suocera dice che sono entrata nella sua vita come una nuvola rosa dispensatrice di leggerezza e voglia di fare festa. Forse era così, ma quest'anno ho vacillato anche io... Ho tratto forza da Eleonora, dalla sua energia e dal suo sense of humor".