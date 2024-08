Clizia Incorvaia in Sicilia: “Chiamatemi signora Ciavarro”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno trascorrendo le vacanze in Sicilia. Si sono sposati il 12 luglio in spiaggia a Forte dei Marmi e non potrebbero essere più felici. L’influencer sui social condivide immagini della “luna di miele” in famiglia e scrive: “Chiamatemi signora Ciavarro” con le emoticon di una sposa, un anello e un cuore rosso. Anche la suocera Eleonora Giorgi (che sta affrontando la chemio) ha commentato con emoticon e cuoricini, a cui Clizia ha risposto con “Ti amo”.