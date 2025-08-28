Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le acrobazie hot al mare

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono conosciuti sul set del film “Felicità”. “Era il 2022. – aveva raccontato lei - Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che c… – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso. Mi sono detta: ‘Quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri… In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi”. “A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo” aveva raccontato.