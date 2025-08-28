Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, le acrobazie hot al mare

© Tgcom24
L’attrice in vacanza a Maratea paparazzata con il compagno
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Maratea. Il settimanale “Diva e Donna” li ha paparazzati tra acrobazie erotiche sul lettino, baci appassionati in mare e coccole tra le onde. A due anni dalla separazione dall’ex marito Paolo Virzì, l’attrice appare in splendida forma e raggiante. Con il personal trainer ha ritrovato il sorriso e la voglia di risposarsi.
Micaela Ramazzotti, 46 anni, e Claudio Pallitto, 40, mostrano fisici scolpiti e grande sintonia. Lei in bikini blu, lui in boxer corallo si tengono per mano quando entrano in acqua sorridenti e felici. Si scambiano baci e coccole tra le onde e quando fanno ritorno sul lettino scattano le acrobazie ad alto tasso erotico.
"Lui mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l'eternità. Ci sposiamo", aveva detto qualche mese fa Micaela Ramazzotti a “Verissimo”. E, sul grande giorno, aveva aggiunto: "Sarà per pochissimi intimi". Micaela Ramazzotti è mamma di Jacopo, nato nel 2010, e di Anna, nata nel 2013, avuti dall’ex marito Paolo Virzì. L’attrice aveva detto di aver avuto qualche timore iniziale nel presentare la sua nuova relazione ai figli: "Ero preoccupata, poi ho fatto un grande respiro e ho preso coraggio. Nella vita ci vuole coraggio nelle cose in cui crediamo. I giudici più temuti sono i miei figli e ho superato il loro giudizio".
Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono conosciuti sul set del film “Felicità”. “Era il 2022. – aveva raccontato lei - Aveva mandato un self tape per una parte minuscola. Claudio ricorda che mi sono avvicinata a lui con una mela in bocca e gli ho chiesto: ‘Senti un po’, ma di che c… – parolaccia tremenda – ti occupi, che il cinema non lo fai, se non il caratterista intendo?’. Mi ha risposto che aveva una palestra sull’Appia, però – giuro – non avevo notato che fosse un tipo muscoloso. Mi sono detta: ‘Quanto mi servirebbe un personal trainer’, mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri… In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi”. “A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio. Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo” aveva raccontato.
