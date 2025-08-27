Logo Tgcom24
Leonardo DiCaprio sposa Vittoria Ceretti, luna di miele anticipata a Formentera

La modella e il divo di Hollywood si scambiano tenerezze in acqua e sullo yacht

27 Ago 2025 - 11:52
L’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti procede a gonfie vele e la coppia vola verso le nozze. Dopo un’estate in vacanza, l’attore e la modella hanno festeggiato in anticipo la luna di miele a Formentera a bordo di un’imbarcazione di lusso. Il settimanale “Diva e Donna” li ha immortalati in costume sorridenti e innamorati tra un tuffo e un bagno di sole.

Le foto della vacanza a Formentera

 Vittoria Ceretti in bikini minimal maculato, Leonardo DiCaprio in boxer scuro. La coppia è stata paparazzata a bordo di uno yacht al largo delle Baleari. Lui fa lo spogliarello in alto mare, lei gli pizzica il fondoschiena. Chiacchierano complici e si scambiano sguardi d’intesa mentre i flash cercano di rubare attimi di intimità. Si baciano dentro e fuori dall’acqua. Sono molto riservati e in pochi avrebbero scommesso sulla durata della loro storia. Vittoria e Leonardo, invece, stanno insieme da due anni e presto saranno sposi.

Vittoria Ceretti parla d'amore

  Pochi mesi fa Vittoria Ceretti ha parlato per la prima volta dell’amore senza entrare nei dettagli della storia con Leonardo DiCaprio. Pensando al futuro la modella ha detto che si vede "circondata dal verde, una vita calma, senza troppi viaggi - salvo se ne ho voglia - con dei bambini e dei cani, da qualche parte al sole". Dopo la visita al Vittoriale di Gardone di Riviera che, pare, fosse motivata dalla ricerca di una location d'eccezione per il sì, si parla insistentemente delle nozze tra la modella e l’attore.

Ceretti-DiCaprio come è nata la storia d'amore

  Vittoria Ceretti ha raccontato che il primo incontro con Leonardo DiCaprio è avvenuto a Milano. Poi i due sono stati avvistati insieme a Santa Barbara, poi a Ibiza. I paparazzi li hanno sorpresi a Londra con le rispettive madri, poi in Italia nel Bresciano. L’estate l’hanno trascorsa sempre insieme, compreso un curioso incontro ravvicinato con la polizia a Ibiza. Ora la luna anticipata a Formentera, dopodiché si attendono solo le nozze.

