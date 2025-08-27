Vittoria Ceretti in bikini minimal maculato, Leonardo DiCaprio in boxer scuro. La coppia è stata paparazzata a bordo di uno yacht al largo delle Baleari. Lui fa lo spogliarello in alto mare, lei gli pizzica il fondoschiena. Chiacchierano complici e si scambiano sguardi d’intesa mentre i flash cercano di rubare attimi di intimità. Si baciano dentro e fuori dall’acqua. Sono molto riservati e in pochi avrebbero scommesso sulla durata della loro storia. Vittoria e Leonardo, invece, stanno insieme da due anni e presto saranno sposi.