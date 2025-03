Vittoria Ceretti è molto discreta e non ama mettere in piazza la sua vita privata. Infatti della sua relazione con Leonardo DiCaprio ne parla per la prima volta dopo due anni, senza comunque entrare troppo nei dettagli. Con Vogue France però si lascia andare almeno un po', facendo riferimento agli inizi della loro relazione e a quanto sia difficile, sotto certi punti di vista, fare coppia con una star: "Appena stai insieme a qualcuno che ha un pubblico più vasto del tuo, diventi la 'fidanzata di'. Può essere davvero sfiancante. All'improvviso, si parla di te come la compagna di Tizio che era l'ex di Caio. Non è semplice pensare che non si possa amare chi si vuole per colpa delle etichette che le persone hanno bisogno di metterti addosso".