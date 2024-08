Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio in Italia, che vacanze d’amore!

La modella Vittoria Ceretti e la star di Hollywood Leonardo DiCaprio festeggiano il primo anno insieme navigando nel Mediterraneo. Sono stati avvistati in Costa Smeralda, a Capri, a Ibiza. L’attore con il cappellino calato in testa per essere meno riconoscibile e lei bellissima e dal fisico perfetto in bikini da urlo. Li hanno paparazzati i settimanali “Diva e donna” e “Chi” con un’unica costante: l’amore tra i due va a gonfie vele.