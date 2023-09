Dopo le voci di un flirt in corso tra l'attore e la modella, i due sono stati paparazzati in un locale persi in effusioni bollenti

Una coppia che non poteva certo passare inosservata, nemmeno tra la folla in un locale di Ibiza. Stretti in abbraccio, labbra contro labbra, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si sono scambiati un bacio focoso e appassionato. Lui vestito con il solito cappellino nero e una t-shirt low profile, lei con un top di paillettes che rifletteva le luci della discoteca, avvinghiati contro una parete e poi scatenati in pista: immagini che ci hanno messo poco a fare il giro del mondo e che sembrano confermare un flirt di cui si sussurra da tempo.

Un gelato che sa di amore A scatenare le voci di un flirt in corso tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono state le foto della coppia che mangiava un gelato a spasso a Santa Barbara. E' stato il Daily Mail il primo a parlare dell'amore in corso, poi il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della coppia a passeggio, in sintonia anche nel look (entrambi in pantaloncini e maglietta bianca). Se negli scatti californiani si intuiva un certo affiatamento tra i due, mancava la conferma della loro intimità. Ma ora, con le immagini da Ibiza, non ci sono più dubbi: la scintilla è scoccata.

