Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid nuova coppia dello showbiz?

A meno di un mese dalla fine della sua storia d’amore con Camila Morrone , durata 4 anni, l’attore è stato avvistato in compagnia di belle donne, ma secondo indiscrezioni punterebbe a un appuntamento a due con Gigi. Lei al momento pare non ricambiare ma le uscite con gli amici potrebbero intensificarsi.

La figlia di Gigi Hadid compie un anno, guarda che bella festa di compleanno Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Leonardo DiCaprio è di nuovo single, è finita con Camila Morrone

“Intouch” ha riferito che Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid si sono visti diverse volte questa estate. Lei ha alle spalle una storia d’amore con Zayn Malik degli One Direction (sono stati insieme tra tira e molla dal 2015 e hanno una figlia Khay, 2 anni) e lui ha chiuso una storia d’amore lunga quattro anni con la “collega” Camila Morrone. Proprio di Camila “People” riferisce che sta bene e sta uscendo con gli amici.

La rottura tra Leonardo DiCaprio e la Morrone (che hanno 22 anni di differenza) è avvenuta a luglio, poco dopo il compleanno di Camila (a giugno ha spento 25 candeline) e per questo in tanti hanno ironizzato sul fatto che il premio Oscar scelga solo donne di età inferiore ai 25 anni. Da allora lui è stato avvistato fuori casa tutte le sere a tirar tardi con belle ragazze. In estate è stato paparazzato anche a Saint-Tropez con la modella ucraina Maria Beregova, 22 anni, divorziata.

Leggi Anche Leonardo DiCaprio si tuffa in un lago ghiacciato per i suoi due husky

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, maniglie dell’amore a vista Tgcom24 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 IPA 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 IPA 15 di 18 IPA 16 di 18 IPA 17 di 18 IPA 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci