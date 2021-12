Leonardo DiCaprio si tuffa in un lago ghiacciato per i suoi due husky

Per l'ambiente e gli animali Leonardo DiCaprio farebbe di tutto: anche gettarsi in un lago ghiacciato a rischio della vita per salvare i suoi due Siberian Husky. Il divo più "green" di Hollywood ha dato prova ancora una volta del suo coraggio e cuore d'oro durante le riprese di "Don't Look Up". L'attore aveva portato sul set i suoi amati quattrozampe quando uno è caduto in acqua, lui l'ha seguito senza esitare.

"Sono entrati entrambi nel lago ghiacciato, non capivo cosa bisogna fare in una situazione del genere. Uno è caduto e l'altro ha iniziato a leccare quello che stava annegando, così siamo finiti tutti in acqua. Vivendo in California non avevano idea di cosa fosse un lago ghiacciato", ha raccontato a "Entertainment Weekly" l'attore che (ironia della sorte) nel 1997 divenne famoso in tutto il mondo proprio morendo congelato in "Titanic".



La troupe era nei dintorni di Boston per girare alcune scene di "Don't Look Up" e al salvataggio ha assistito anche la co-protagonista Jennifer Lawrence: "Uno dei cani è caduto e lui si è buttato nel lago per salvarlo. Appena ha spinto uno fuori dal fango, l'altro si è tuffato. Sono sicura che vi siate divertiti. Io mi sono divertita molto quando (DiCaprio ndr.) è salito in macchina nudo".

"La cosa divertente è che i due Husky erano dei veri tornado", ha svelato il regista Adam McKay. A farne le spese è stato soprattutto Jonah Hill, compagno di stanza di DiCaprio: "Erano completamente matti, seminavano il caos".

Il divo ha adottato i due Husky Jack e Jill nel 2020, insieme alla sua fidanzata Camila Morrone. La coppia ha anche un terzo Husky di nome Sally.

