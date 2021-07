Da sempre impegnato sul fronte ambientalista Leonardo DiCaprio ha pubblicato di recente su Instagram un post sul tema del riscaldamento globale. A scatenare i follower però questa volta non è stato solo il messaggio ecologista del divo hollywoodiano, bensì il commento malizioso della sua collega Drew Barrymore. L'attrice infatti si è prima congratulata con l'attore per il suo impegno in prima linea, poi ci ha "provato" con lui flirtando in un siparietto bollente, subito diventato virale: "L'unico ad essere hot dovresti essere tu, non il nostro pianeta!".

Dopo tre matrimoni andati male l'attrice, 46 anni, attualmente single, ha quindi maliziosamente giocato sul doppio significato di "hot" in inglese, caldo e bollente dal punto di vista del sex appeal e "flirtando" in maniera innocente con DiCaprio, assecondata da molti fan.



Il post di DiCaprio, che in poche ore ha ottenuto 836mila like e 5636 commenti, aveva come scopo quello di sensibilizzare i suoi follower sul tema delle disastrose conseguenze per il pianeta del cambiamento climatico in corso. Accanto ad una infografica, che mostra l'aumento dei gradi centigradi avvenuto negli anni, l'attore ha scritto: "La differenza tra 1,5C, 2C o 3-4C del riscaldamento globale medio può suonare marginale. In realtà, rappresenta scenari molto diversi per il futuro dell’umanità. La frequenza dei disastri, la sopravvivenza delle piante e degli animali, la diffusione delle malattie, la stabilità del nostro sistema climatico globale e – in ultima analisi – la possibilità per l’umanità di sopravvivere su questo pianeta dipendono da questi pochi gradi...". E conclude: "Oggi abbiamo ancora la possibilità di raggiungere l’obiettivo dell’1,5C menzionato nell’accordo di Parigi. Possiamo ancora proteggerci dai peggiori impatti climatici e cominciare a plasmare un futuro più sano. Ma ci stiamo rapidamente avvicinando a punti critici climatici irreversibili.

Ecco perché la conferenza sul clima di novembre è così importante per la lotta globale al cambiamento climatico. I paesi devono concludere i punti in sospeso per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo di Parigi e gettare le basi per un decennio di trasformazione dell’azione per il clima nel 2020".