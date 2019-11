Leo DiCaprio con Greta Thunberg: "Spero che il suo messaggio svegli i grandi della terra"

Leonardo DiCaprio appoggia senza se e senza ma la battaglia ambientalista della giovane Greta Thunberg . La stella di Hollywood ha postato su Instagram due foto in cui posa insieme alla giovane attivista svedese. "Spero che il messaggio di Greta diventi una sveglia per tutti i grandi della terra, che il tempo per l'inerzia è finito" ha scritto.

DiCaprio, da sempre in prima linea nelle battaglie per l'ambiente, ha trovato quindi in Greta una spalla ideale. "E' grazie a lei a tutti i giovani attivisti che ci sono in giro per il mondo che sono ottimista riguardo ciò che il futuro ci potrà riservare - scrive -. E' stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a supportarci a vicenda, nella speranza di assicurare al nostro piante un futuro più luminoso".