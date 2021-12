Leonardo DiCaprio "disturbato" dal nudo di Meryl Streep sul set

Jennifer Lawrence con il pancione alla prima di "Don't Look Up" IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per "Don’t Look Up" Meryl Streep non avrebbe avuto problemi a spogliarsi. A sorpresa, però, è stato il co-protagonista Leonardo DiCaprio a insistere perché non girasse la scena di nudo. "Per lui è una figura speciale nella storia del cinema. Non gli sarebbe piaciuto vedere il suo tatuaggio sulla parte bassa della schiena, anche solo mentre camminava nuda per un secondo", ha spiegato a "The Guardian" il regista Adam McKay.