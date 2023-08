Ma questa volta le voci su un nuovo flirt portano all'Italia. DiCaprio è stato infatti fotografato a Los Angeles nei giorni scorsi mentre passeggiava e si gustava un gelato in compagnia della modella Vittoria Ceretti. Come al solito l'attore era al limite dell'irriconoscibile, con cappellino, occhiali da sole e mascherina che più che anti-covid è ormai anti-paparazzi. Ma tutto questo non è bastato per farlo passare inosservato.

Leonardo DiCaprio e la Ceretti non erano in situazioni particolarmente intime, si sono limitati a una passeggiata e a gustarsi qualcosa per combattere la calura losangelina. Ma già solo vederli insieme è bastato per far scattare il gossip. DiCaprio ha 48 anni mentre la Ceretti 25, una differenza di età che sicuramente non è un problema, tanto più per DiCaprio affezionato a donne che hanno superato da poco i vent'anni. La Ceretti dal 2020 è sposata con il dj e producer italo-americano Matteo Milleri, ma secondo alcuni siti di gossip, nonostante non ci sia mai stata una conferma ufficiale, il matrimonio sarebbe finito.