Nuova coppia

A parlare della nuova coppia formata da Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti è stato il “Daily Mail” che non ha lasciato dubbi sul fatto che l’attore e la modella di fama internazionale si frequentino. Non ci sono conferme della liaison in corso ma la bomba sexy italiana pare aver fatto breccia nel cuore di DiCaprio abituato a corteggiare bellissime ventenni che sul suo yacht hanno animato l’estate del divo tra Baleari, Costa Azzurra e Costa Smeralda. Leonardo è stato in vacanza anche in Italia con i genitori: a giugno era alla Reggia di Caserta.