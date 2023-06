Leonardo DiCaprio turista a Caserta, pazzo per la Reggia (e per la pizza)

L'attore è in vacanza con i suoi genitori e ne ha approfittato per fare una visita nei luoghi di origine dei suoi nonni

E tra le tappe obbligate c'è quella nelle terre in cui affondano le sue radici. Ecco così la star hollywoodiana a Caserta, dove ha fatto visita alla Reggia. Poi ne ha approfittato per concedersi una pizza doc e il pizzaiolo ne ha approfittato per un paio di selfie da postare.

Leonardo DiCaprio ha origini italiane e in particolare casertane: i bisnonni, Salvatore Di Caprio e Rosina Cassella, erano infatti nati entrambi ad Alife, pur essendosi conosciuti in America, dove si sposarono nel 1893. Per questo una tappa in Campania per l'attore è un ritorno alle proprie origini.

"Ancora non ci credo - ha scritto il pizzaiolo Sasà Martucci, molto noto nel posto - ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta, sono venuti a mangiare come delle persone comuni. Hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e hanno apprezzato moltissimo. Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perché abbiamo tanto da dare".