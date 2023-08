Sono molte le star internazionali che anche quest’anno hanno deciso di trascorre l’estate in Italia per godere del tempo splendido, del buon cibo, di bei paesaggi e della dolce vita. C’è pure chi ha scelto il Belpaese per sposarsi, come Chamath Palihapitiya e Nathalie Dompé, ex modella e manager dell'industria farmaceutica di famiglia che si sono giurati amore eterno a Portofino. Nella città ligure anche Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas che hanno fatta tappa per una cena prima di allontanarsi sul loro yacht.



Vacanze italiane anche per Harry Styles che ha scelto Civita di Bagnoregio, al confine tra Lazio e Umbria dove ha preso casa ormai da qualche anno. Sarah Michelle Gellar e il marito Freddie Prinze Jr hanno visitato i paesaggi della Toscana prima di arrivare a Positano e Amalfi. Kanye West è stato avvistato a Verona, prima di fare la sorpresa a Travis Scott e salire sul palco con lui a Roma.

George Clooney e Amal Alamuddin sono stati avvistati sulle sponde del lago di Como. Del resto, l’attore di Hollywood è stato tra i primi vip a prendere casa sul Lario. Secondo Us Weekly, i figli dei Clooney adorano il paesaggio che si scorge dalle finestre di Villa Oleandra tanto che lo dipingono e che sognano di giocare qui.

E poi ci sono gli avvistamenti vip in mare: da Leonardo DiCaprio che è approdato al Billionaire in Sardegna allo yacht di Jeff Bezos arrivato intorno a Capri con Oprah Winfrey e Gayle King. Robert De Niro, invece, è stato fotografato a Napoli: dalla pizza nel rione Sanità al fiocco di neve in pasticceria.