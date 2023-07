Secondo il Corriere della Sera l'attore avrebbe intenzione di affittare villa Oleandra per cerimonie mettendo sul mercato la dimora da sogno alla cifra di 30mila euro a evento. Intanto lui e Amal Clooney con i gemelli Ella e Alexander anche quest'anno sono tornati, come d'abitudine, in villeggiatura. Il settimanale Chi ha sorpreso l'allegra famiglia nel giardino dell'hotel in cui hanno pranzato con parenti e amici.

Dopo aver prestato villa Oleandra agli amici per le nozze (Emily Blunt per esempio) o per le fughe romantiche (come quella di Ben Affleck e Jennifer Lopez), George Clooney avrebbe deciso di monetizzare. Pare che Enzo Miccio abbia fatto visita alla dimora, e a lui sarebbero seguiti altri wedding planner dei vip, pronti a far sborsare cifre da capogiro per il sì nella residenza.

Rilassati sul lago George Clooney casual e rilassato in pantaloni kachi e polo, Amal Clooney bellissima con un minidress a fiori. I bimbi, Ella e Alexander (6 anni), sono en pendant con i colori dei genitori dei loro abitini estivi. Un ritratto di famiglia allegro e rilassato, che si gode una bella vacanza in uno degli angoli di mondo più belli. Prima hanno visitato la Sicilia, poi si sono spostati nella villa di famiglia pronti ad accogliere tanti ospiti, tra cui anche Bill Murray.

Con villa Oleandra un amore che dura da 20 anni Tra George Clooney e Villa Oleandra è stato un colpo di fulmine. L'attore ha acquistato la tenuta nel 2010 per 10 milioni di euro ma pare che nel frattempo il suo valore sia decuplicato. Un affare d'oro, se si considera anche la possibilità di affittarla per eventi privati. Nei suoi anni da scapolo incallito l'ha frequentata spesso, ma tornarci con Amal e i bambini è ancora più bello. La residenza sul lago è stato proprio il teatro che ha visto nascere l'amore tra il divo di Hollywood e quella che sarebbe diventata la sua futura moglie: "E' stata una cosa assurda, un amico comune mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sono vicino casa tua, posso passare e portare un'amica?'. Per conoscerla non ho neanche dovuto lasciare casa mia", aveva raccontato lui.