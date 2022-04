Amal Clooney trasformista a New York: dallo stile Jolie alle paillettes notturne

C’è chi scrive che Amal Clooney assomigli molto all’attrice Angelina Jolie.

In effetti pizzicata a New York con un abito e un trench color crema e la valigetta in mano, la moglie di George pareva molto seguire lo stile della ex di Brad Pitt (peraltro George e Brad sono stati grandi amici ma le due donne non sono mai state viste insieme). Impegnata per i diritti umani, l’avvocatessa si trasforma velocemente e così con un cambio d’abito è riapparsa per una cena con la madre, vestita di paillettes intriganti e sexy.