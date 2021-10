Amal e Clooney vanno a cena fuori, eccoli mano nella mano

Leggi Anche George Clooney e Amal Alamuddin di nuovo in dolce attesa?

Pochi giorni fa George e Amal avevano fatto faville sul red carpet del film "The Tender Bar", sereni e sorridenti mentre si abbracciavano davanti ai flash. Quei sorrisi fatti a favore di obiettivo sono gli stessi che i paparazzi rubano a New York in un momento privato, poco prima di entrare al ristorante per una romantica cenetta di coppia.

Leggi Anche George Clooney sul lago di Como, ecco le foto al ristorante con Amal

Che tra loro c'è sintonia, si vede anche dal look. L'avvocata indossa in minidress blu che lascia nude le lunghe gambe, e sul volto porta una mascherina nera. Colori invertiti per l'attore, in completo total black e mascherina della stessa tonalità dell'abito della moglie. Per una sera hanno lasciato a casa i gemelli Alexander ed Ella per godersi un momento da teneri piccioncini.

George Clooney "sfila" col suo amico Ben Affleck e abbraccia Amal 1 di 17 Afp 2 di 17 Afp 3 di 17 Afp 4 di 17 Afp 5 di 17 Afp 6 di 17 Afp 7 di 17 Afp 8 di 17 Afp 9 di 17 Afp 10 di 17 Afp 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: