George Clooney sul lago di Como, ecco le foto al ristorante con Amal

Cena al ristorante sul lago di Como per George Clooney e Amal Alamuddin. La coppia è tornata in Italia da qualche settimana e sta trascorrendo le vacanze nella Villa Oleandra. Pochi gli appuntamenti pubblici per l’attore e l’avvocatessa che hanno scelto Laglio proprio per avere garantita privacy e tranquillità. L’altra sera erano a Cernobbio e non si sono sottratti al selfie con lo staff del prestigioso locale.

A Cernobbio George Clooney è di casa e in un ristorante in particolare adora fermarsi a cena di tanto in tanto per romantici tete-a-tete con la moglie. Per festeggiare il 4 luglio e per godersi i fuochi d’artificio sul lago, l’attore e Amal hanno prenotato un tavolo per due. Lui in completo nero e barba argento, elegante e raffinato come sempre. Lei avvolta in un abito sottoveste color blu lucido, decisamente glamour e sensuale. Capelli sciolti, un tocco di fard, un pizzico di rossetto, Amal ha mostrato classe da vendere. Dopo la cena, la coppia si è lasciata fotografare dallo staff del locale tra grandi sorrisi e chiacchiere scherzose con lo chef e il personale di sala.



Il ristorante di Cernobbio è il preferito dal divo di Hollywood e ogni estate viene paparazzato a cena. Lo frequentava ancor prima di sposare, nel 2014, l’avvocatessa Amal Alamuddin, da cui ha avuto due gemelli Ella e Alexander. Le estati italiane di George scapolo si dividevano tra scorribande in moto e serate al ristorante con vista sul Lario. Ora si attende che alla prossima cena l’attore porti anche i suoi bambini…

