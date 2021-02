George Clooney nei guai: la sua villa ancora allagata!

Lui è romantico (scrive lettere d’amore alla moglie), vanta il privilegio di giocare a basket con Barack Obama (l’ex presidente Usa ha raccontato che lo ha sconfitto in una partita), è un divo di Hollywood, ma contro il maltempo neppure George Clooney può fare molto. E così la sua villa da 12 milioni di sterline sul Tamigi è minacciata dalle acque del fiume che hanno riempito il circondario. Non è la prima volta! Ma l’attore e la moglie Amal Alamuddin con i loro gemelli sono al sicuro…

George e Amal, come altre celebrità, avrebbero scelto le località lungo il Tamigi per i panorami splendidi e l’ambiente tranquillo, ma quando piove molto le loro abitazioni sono minacciate dall’aumento del livello dell’acqua. La villa britannica risalente al XVII secolo e considerata di interesse storico-culturale dei Clooney si trova su un’isoletta che è diventata molto piccola dopo che il fiume ha rotto gli argini. Ma non è la prima volta che accade e la casa pare al sicuro perché posta in una posizione rialzata. Invasi dall’acqua invece parte del giardino e il campo da basket dell’attore.

