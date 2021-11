George Clooney e Amal Alamuddin in volo da Sydney, come sono cresciuti i gemelli!

Dopo la quarantena obbligatoria in una sontuosa villa di campagna, George e la sua famiglia, accompagnati dal loro staff, si sono trasferiti a Hamilton Island nel Queensland, dove l’attore sta girando la commedia romantica “Ticket to Paradise” con Julia Roberts.

Mascherine calate sul volto, zainetto in spalla per Clooney e ampia borsa per la moglie, la coppia è stata vista lasciare la città australiana in direzione Queensland, lo stato australiano con le pittoresche isole tropicali Whitsundays, vicino alla Grande barriera corallina. Mentre papà George sarà sul set, Amal e i gemelli potranno affondare i piedi sulla sabbia più bella del mondo.

