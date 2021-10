George Clooney: "Non mi candido, voglio godermi la vita"

IPA

Biden? "E' un ragazzo bastonato che deve sistemare le cose". Trump? "Uno zuccone che pensava solo alle donne". Intervistato dalla Bbc George Clooney discute dell'attuale quadro politico negli Stati Uniti e si sbilancia sugli ultimi due presidenti, ma sottolinea di "tenere ad avere una vita decente" e per questo non ha "intenzione di candidarsi per un'eventuale carica pubblica".