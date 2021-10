George Clooney, risate con Ben Affleck e abbracci con Amal sul red carpet

Intervenuta sul tema anche mamma Amal ha detto la sua scherzando: "Mio marito è sicuramente un grande insegnante...!".

E scherzi e risate anche e soprattutto con l'amico Ben Affleck, sorridente e super in forma in un periodo davvero felice della sua vita. Di lui, che nel film è il protagonista, George ha detto ironizzando: ""Non divideremo mai lo schermo, innanzitutto perché lui è più alto di me" e ha poi aggiunto: "E poi, noi due insieme, saremmo davvero troppo sexy. Lui è l’uomo più cercato del momento, io lo sono stato due volte in passato: troppa sensualità e fascino, non saremmo sopportabili. Insomma, un unico schermo non sarebbe abbastanza per contenerci entrambi",

Affleck dal canto suo, in un'intervista a Extra ha detto: "La mia vita va bene, è un periodo fantastico e sono davvero felice", alludendo alla ritrovata serenità dopo che si è riaccesa la fiamma dell'amore con Jennifer Lopez.