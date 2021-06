George Clooney in cattedra contro le discriminazioni razziali: aprirà una scuola di cinema pubblica per le minoranze

George Clooney non è mai stato un uomo di sole chiacchiere, e da star super impegnata, soprattutto nel settore socio culturale, quale ha sempre dimostrato di essere, è sceso in campo per rendere più inclusivo il mondo del cinema. Insieme a colleghi come Eva Longoria e Kerry Wshington il divo ha deciso di aprire una scuola pubblica per le maestranze cinematografiche dedicata alle minoranze . The Roybal School of Film and Television Production, questo il nome della nuova istituzione, sarà inaugurata nell'autunno del 2022 all’interno dell’Edward R. Roybal Learning Center a Los Angeles.

Secondo Clooney il mondo del cinema vive da tempo una forte discriminazione razziale tra gli addetti ai lavori. Per il divo è giunto quindi il momento di fare qualcosa di concreto per creare nuove opportunità nel settore televisivo e cinematografico a favore delle comunità emarginate. Il progetto di una scuola del cinema per le minoranze nasce proprio dall'esigenza di offrire loro la possibilità di studiare cinema e imparare i mestieri dello spettacolo, per diventare i nuovi scenografi costumisti o fotografi di domani. Secondo uno studio della Annenberg Inclusion Initiative della USC, solo per fare un esempio, nei primi 300 film realizzati tra il 2016 e il 2018 non c’erano donne di colore come direttori della fotografia.

In un momento storico così sensibile alla questione razziale Clooney ha pensato quindi che anche dietro le quinte di Hollywood ci fosse bisogno di un cambiamento: "Non ha senso che Los Angeles non sia parte di questo movimento in grado di coinvolgere più persone sottorappresentate", ha detto la star, che insieme agli altri attori coinvolti, sta cominciando già a prendere contatti con i professionisti del settore per organizzare stage e ottenere le attrezzature adeguate.