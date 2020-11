George Clooney è "Icona dell'anno 2020" per GQ: "L'unico su cui l'America si trova d'accordo..."

Carisma, fascino, eleganza e talento cinematografico. E' George Clooney, "Icona dell'anno" secondo il magazine GQ che gli dedica una delle sue prossime copertine in occasione della 25esima edizione di "Men of the Year". Con un paio di occhiali da sole da aviatore l'attore, che compirà 60 anni il prossimo maggio, fotografato da Jason Nocito, si conferma icona del classico stile "cool californiano".

George Clooney "Icon of the Year" e Megan Thee Stallion "Rapper of the Year" 1 di 41 2 di 41 3 di 41 4 di 41 41 di 41 41 di 41 41 di 41 41 di 41 41 di 41 George Clooney vende la moto... per ordine di Amal 10 di 41 Medio-lunga, curatissima, perfetta per un volto a diamante come il suo: George Clooney Afp 11 di 41 Forme arrotondate per George Clooney -afp 12 di 41 ansa 13 di 41 ansa 14 di 41 ansa 15 di 41 ansa 16 di 41 George Clooney oggi agenzia 17 di 41 -olycom 18 di 41 -olycom 19 di 41 -olycom 20 di 41 ansa 21 di 41 ufficio-stampa 22 di 41 -olycom 23 di 41 ipa 24 di 41 George Clooney ed Elisabetta Canalis IPA 25 di 41 ipa 26 di 41 instagram 27 di 41 Instagram 28 di 41 splash-news 29 di 41 Elegante e raffinata - Amal Clooney (con il marito George) -afp 30 di 41 -olycom 31 di 41 ansa 32 di 41 ansa 33 di 41 George Clooney Afp 34 di 41 -olycom 35 di 41 -olycom 36 di 41 -afp 37 di 41 -olycom 38 di 41 ufficio-stampa 39 di 41 -afp 40 di 41 ipa 41 di 41 leggi dopo slideshow ingrandisci

Clooney è "l'unica 'cosa' su cui ci troviamo d'accordo in questo momento in cui, come nazione, non sembriamo molto d'accordo su nulla..." scrive Zach Baron sul numero di GQ in cui l'attore rilascia una lunga intervista in cui parla della sua decennale carriera a Hollywood, ma anche del suo incidente in moto e di come sia riuscito a sopravvivere, della sua amicizia con Jon Biden e di quella volta che regalò ad un gruppo di amici 1 milione di dollari ciascuno in una borsa.

Leggi anche>

George Clooney sceglie la fantascienza per il suo ritorno: regista e attore nel post-apocalittico "The midnighy sky"

L'attore, che il mese prossimo apparirà nel film Netflix "The Midnight Sky" nei panni di uno scienziato di 70 anni, che crede di essere l'ultimo uomo rimasto su un distopico pianeta Terra, racconta però anche di essere un marito orgoglioso di sua moglie Amal e padre altrettanto orgoglioso dei loro gemelli di tre anni, Alexander e Elia. "Scrittore di lettere arrabbiate" Clooney sembra aver decifrato il codice per sentirsi a proprio agio con se stesso.



Il 7 dicembre riceverà a New York il MoMA Film Benefit, premio che il dipartimento cinematografico del Museum of Modern Art assegna ogni anno, con la seguente motivazione: "I vasti contributi di George Clooney come attore, regista e produttore sono superati solo dal suo profondo impegno nel sostenere la giustizia sociale e gli aiuti umanitari in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi di onorare qualcuno che usa le arti per amplificare cause così importanti".

Sullo stesso numero di GQ un'altra importantissima copertina è dedicata a Megan Thee Stallion eletta "Rapper dell'anno" e a Trevor Noah a cui il magazine assegna il titolo di "Newsman".