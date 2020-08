George Clooney e Amal Alamuddin donano 100mila dollari a Beirut

Quando si tratta di fare beneficenza e di rendersi utili per aiutare gli altri, George Clooney e Amal Alamuddin sono in prima linea. Lo hanno fatto in tante occasioni e anche, dopo la devastante esplosione che ha colpito Beirut, hanno fatto sentire il loro sostegno. L’attore e l’avvocatessa, che ha proprio origini libanesi, hanno donato 100mila dollari a tre ong libanesi.

“Siamo profondamente preoccupati per gli abitanti della città”, ha dichiarato la coppia in un comunicato augurandosi che anche altre persone facciano altrettanto per aiutare Beirut. Tra l’altro Amal, avvocatessa esperta di diritti umani, è nata proprio in città anche se ha lasciato il Libano e si è trasferita in Gran Bretagna negli anni Ottanta a causa della guerra civile.

Leggi anche>Coronavirus, Clooney e Amal donano oltre un milione di dollari



A ricevere la donazione dei Clooney sono la Croce rossa libanese, Impact Lebanon e Baytna Baytak. George e la Alamuddin anche in occasione della pandemia da coronavirus avevano dato il loro contributo donando un milione di dollari per aiutare le persone colpite dal Covid.

George Clooney papà single senza Amal Tgcom24 1 di 11 Chi 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>George Clooney papà single senza Amal

Ti potrebbe interessare: