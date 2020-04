Coronavirus, Clooney e Amal donano oltre un milione di dollari

Leggi anche>Clooney e Amal inciampano: bloccata la dependance per le guardie del corpo

Secondo Deadline, la coppia ha donato 250mila dollari a ciascuno di questi enti: alla casa cinematografica e televisiva The Motion Picture and Television Fund, SAG-AFTRA FUND e il Los Angeles Mayor’s Fund. Altri 300.000 dollari sono stati donati a tre attività benefiche internazionali: Lebanese Food Bank, Regione Lombardia e National Health Service COVID-19.



La casa televisiva The Motion Picture and Television Fund, di cui Clooney è membro del consiglio, si occupa di fornire assistenza finanziaria in questo periodo di emergenza dovuta al coronavirus. In particolare, contribuisce all’assicurazione sanitaria agli artisti bisognosi, e attualmente offre sovvenzioni ai suoi membri malati che possono aiutare con premi di assicurazione sanitaria, cibo e cure mediche.

Il Mayor's Fund fornisce forniture mediche molto utili agli ospedali e agli operatori sanitari che combattono l'epidemia di coronavirus.

Il Food Back libanese aiuta a nutrire gli anziani, le persone con disabilità o malattie croniche, le madri single, gli orfani e coloro che non sono in grado di lavorare nel mezzo della pandemia. Il Los Angeles Mayors Fund sostiene il fondo LA Emergency COVID-19 per aiutare a fornire assistenza ai figli di chi è in prima linea nel corso dell'emergenza.

I fondi stanziati per la Lombardia saranno donati agli ospedali della Regione che si prendono cura delle persone infette, mentre i fondi del SSN del Regno Unito andranno anche agli ospedali e agli operatori sanitari in prima linea.

