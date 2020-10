L'ode all'Italia di George Clooney: "Dagli italiani ho imparato a godere della vita"

Impegno civile, politica, carriera e un grande amore per l'Italia. Di questo ha parlato George Clooney in collegamento streaming con il London Film Festival per il lancio del suo nuovo film "The Midnight Sky" . La star hollywoodiana, che sul Lago di Como possiede l'ormai famosa Villa Oleandra, ha confessato la sua gratitudine verso gli italiani: "E' gente che si sa godere la vita, sa come celebrarla e da loro ho imparato anch'io...".

A causa della pandemia anche l'importante kermesse londinese si è tenuta esclusivamente online e dal salotto di casa sua a Los Angeles Clooney è intervenuto per parlare del suo film, che ha diretto e interpretato e che debutterà sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo dicembre 2020.

Pellicola fantascientifica "The Midnight Sky" è un adattamento del romanzo "Good Morning, Midnight" di Lily Brooks-Dalton e racconta di un mondo post-apocalittico in cui uno scienziato solitario cerca di salvare quel che resta dell’umanità negli ultimi giorni della sua vita.

Ma l'attore e regista ha parlato molto anche della sua vita privata.

Con la nostalgia nel cuore per aver dovuto annullare, a causa del Covd-19, le lunghe e consuete vacanze estive nella sua amata Villa Oleandra a Laglio sul Lago di Como, la star di Hollywood ha confessato di aver imparato molto dagli italiani e dal loro stile di vita: "La casa in Italia mi ha cambiato. Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare...".

E ha aggiunto: "Sono diventato più sereno, ho imparato ad apprezzare la fortuna che ho, e vorrei che molti miei colleghi, spesso arrabbiati o insoddisfatti, imparassero ad apprezzare ogni cosa come ho imparato io, con la mia Italian-therapy”.

Non è mancato anche l'intervento inevitabile sulla politica: "La cosa più patriottica che puoi fare in ogni paese è mettere in discussione il tuo governo", ha detto augurandosi di cambiare presto presidente: "Quel vigliacco di Trump continua a mentire da anni. È una pazzia, mi preoccupa".

