Alle star piace il "made in Italy": ecco chi ha trovato l'amore nel Belpaese

Ai divi di Hollywood e alle star di tutto il mondo piace l'Italia per il clima, il cibo e la cultura... ma non solo. Qualcuno di loro, infatti, nel Belpaese ha trovato anche il grande amore. Come il parigino Vincent Cassel, che è stato sposato con Monica Bellucci per ben 14 anni, o il divo Matt Dillon che dal 2004 è legato alla coreografa romana Roberta Mastromichele. Ma non solo gli uomini rimangono incantati dal fascino italiano...