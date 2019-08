George Clooney pazzo per il pecorino sardo, ne manda 32 chili a Los Angeles per aprire un business

George Clooney pazzo per il pecorino sardo. Tanto che, dopo averlo assaggiato, durante i suoi assidui soggiorni in Sardegna, ne avrebbe già spedito 32 chili a Los Angeles in modo da poterlo offrire ad amici e futuri clienti. E' quanto rivela il tabloid Daily Star, secondo il quale il due volte vincitore dell'Oscar, sarebbe pronto a buttarsi nel business del formaggio...