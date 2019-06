Clooney, cena a Venezia con Amal e foto con gli chef in cucina

Continuano le vacanze italiane per George e Amal Clooney . Dopo aver passato qualche giorno sul lago di Como in compagnia degli Obama , è arrivato il turno di Venezia. Più affiatati e innamorati che mai, la coppia si è concessa una romantica cena a due in un noto ristorante. L'attore deve aver particolarmente gradito i piatti proposti, visto che è addirittura entrato in cucina a farsi fotografare con gli chef.

Che Clooney sia un buontempone è risaputo e nenache a cena con la sua amata nello stupendo scenario della laguna è riuscito a trattenersi dal fare qualche gag. I cuochi l'hanno accolto volentieri nel loro "regno" e hanno posato insieme a lui per qualche scatto divertente tra i fornelli, condiviso sulla pagina Instagram del ristorante.



George e Amal sono arrivati in water taxi, tra flash e sguardi dei curiosi. Lui impeccabile in abito scuro e camicia bianca sbottonata, lei stupenda in un sufisticato abito nero che le lasciava scoperte le gambe.