Obama ospite di Clooney: allarme piscina fredda, arriva l'idraulico

La visita degli Obama nella villa di Laglio di George Clooney e Amal è di quelle storiche e in occasioni come queste tutto deve essere perfetto. E invece c'è mancato poco per l'"incidente diplomatico". Colpa dell'acqua della piscina, che è calata di livello diventando troppo fredda. Come racconta il "Corriere della Sera" il problema è stato risolto con un intervento d'urgenza di Dante , l'idraulico del Paese.

Già ci aveva pensato il meteo ballerino a cercare di guastare il weekend comasco degli Obama, ma anche la piscina fredda, proprio no, quella non era accettabile. E' stato lo stesso Dante a raccontare quanto accaduto. Un problema al termostato e allo scarico. Fortunatamente risolto in quattro e quattr'otto.



Adesso è tornato anche il sole e con una domenica perfetta, sono in molti a scommettere che l'attore porterà l'ex presidente degli Stati Uniti e Michelle a fare una bella gita in motoscafo a Bellagio e a Villa d'Este, spingendosi magari fino a Como. Per le due coppie tanto relax ma anche discorsi importanti. Qualcuno sostiene che in vista delle presidenziali del 2020 Clooney potrebbe presentarsi alle primarie dei Democratici, avendo Obama come sponsor. E la decisione potrebbe uscire proprio da questo weekend.