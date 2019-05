George Clooney e Amal, cenetta romantica a Roma

Sono sposati dal 2014, ma Amal e George Clooney si amano ancora come il primo giorno. A Roma per impegni di lavoro, hanno colto l'occasione per concedersi una romantica cena a due, in un ristorante di pesce a Campo de' Fiori. Belli romantici e affiatati, hanno passeggiato per le vie della Capitale mano nella mano, senza lasciarsi per un istante.

Con una coppia di gemelli di 2 anni in giro per casa, non deve essere facile per i Clooney trovare spazio per un po' di intimità. Quale occasione migliore di una visita promozionale nella Città Eterna per riscoprire il piacere di stare da soli? Con Ella e Alexander rimasti a casa, George e Amal possono finalmente dedicarsi l'uno all'altra. Per la coppia più glam dello showbiz, i motivi per festeggiare non mancano: proprio in questi giorni la stampa britannica ha stimato il loro patrimonio complessivo a oltre 266 milioni di dollari. Un motivo in più per godersi la "dolce vita".