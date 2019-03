Amal e George Clooney mano nella mano, più innamorati che mai

Solo qualche settimana fa, Amal e George Clooney sembravano essere a un passo dall'addio. E invece eccoli, mano nella mano, più innamorati che mai a un evento benefico a Edimburgo. Bellissimi e super elganti, le due celebrità non hanno risparmiato sorrisi al pubblico, invece tra loro non sono mancati sguardi complici e gesti d'affetto. Alla faccia di chi li dava per spacciati...

Erano felici e affiatati come due piccioncini al People's Postcode Lottery Charity Gala: Amal e George si confermano come una delle coppie più belle dello show-biz. Un vero bagno di folla li ha accolti al loro arrivo sul red carpet, e loro si sono fermati a salutare i loro fan. La Alamuddin era stupenda, con una tuta blu dallo scollo asimmetrico ultra chic. E George non era da meno, affascinante come sempre ed elegante anche senza cravatta.