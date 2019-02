Clooney-Amal, è giallo sulla crisi: lei è "fuggita" in Sardegna con i gemellini?

George Clooney e Amal Alamuddin si sono sposati nel 2014 a Venezia, con festeggiamenti da mille e una notte che sono andati avanti per giorni. Nel 2017 sono nati i loro gemelli, e la loro unione sembrava essere più solida che mai, tanto che a giugno dello scorso anno, Amal aveva dichiarato pubblicamente il suo amore a George: "A trentacinque anni ero quasi rassegnata all'idea di restare zitella quando l'ho incontrato, è il grande amore, un marito e padre meraviglioso".



Da allora qualcosa deve esseresi rotto, almeno stando alle voci riportate da Radar Online e subito rimbalzate sulle testate di tutto il mondo. Tra i due sarebbe scoppiata una lite furibonda e l'avvocatessa sarebbe scappata in Gallura, dove la coppia ha soggiornato la scorsa estate, insieme ai bambini. Il bombardamento di messaggi da parte dell'attore non starebbe, almeno per il momento, sortendo alcun effetto. Da parte sua, George Clooney cerca di mettere a tacere le voci e, tramite un suo assistente, fa sapere che il suo matrimonio va alla grande. Anzi, lui e Amal vorrebbero avere un altro figlio e starebbero valutando l'ipotesi dell'adozione.



Se la crisi dovesse essere confermata, per il divo di Hollywood sarebbe il secondo divorzio, e stavolta potrebbe essere molto più oneroso del primo: è stato stimato che la rottura gli verrebbe a costare oltre mezzo milione di dollari.