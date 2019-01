George Clooney e Amal vogliono un terzo figlio: sono pronti ad adottarlo

Non c'è due senza tre. E così dopo i due gemellini Ella e Alexander , nati il 6 giugno del 2017, George e Amal Clooney starebbero pensando a un terzo figlio. Ma, secondo quanto riporta il magazine inglese " Heat ", questa volta ricorrerebbero all'adozione. Il giornale cita fonti vicine alla coppia, secondo le quali la decisione sarebbe stata ormai presa e Amal non vedrebbe l'ora di avere un'altra bambina.

Secondo la stessa fonte, la scelta di optare per l'adozione dipendere da più fattori. Intanto "Amal ha avuto i suoi figli relativamente tardi e adesso non se la sentirebbe di avere un altro figlio". E poi ci sarebbe anche una ragione umanitaria. "La coppia - riporta il settimanale - è da sempre impegnata per aiutare chi soffre e per loro dare una casa a un bambino bisognoso avrebbe un grande significato".