Harry e Meghan: George e Amal Clooney potrebbero essere il padrino e la madrina del Royal Baby

Amal condivide un'amicizia di lunga data con Meghan, tanto che le due coppie si frequentano con regolarità. Non è un mistero che dopo il matrimonio reale, George e Amal abbiano messo a disposizione il loro jet privato per scortare Meghan e Harry in Italia, sul lago di Como, ospitando i novelli sposi per qualche giorno nella lussuosa villa di proprietà della star di Hollywood, a Laglio.



Una fonte vicina alle due coppie ha dichiarato a DailyMail: "Amal e Meghan sono state amiche per anni e Harry e George sono diventati amici per questo". A testimonianza del rapporto che li lega, Harry e Meghan dovrebbero partecipare a una cena di gala il mese prossimo a casa di George e Amal in quel di Londra, con Barack e Michelle Obama nella lista degli invitati.