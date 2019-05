George e Amal, all'asta un pranzo con loro nella villa di Como

Sognate di andare a pranzo con George Clooney e Amal? Magari proprio nella villa sul lago di Como? Quest'asta fa per voi. L'attore americano e la moglie hanno lanciato un contest per vincere un pranzo nella dimora sulle sponde del Lario insieme alla coppia più glamour del momento. Per partecipare basta fare una donazione a favore della Clooney Foundation che si occupa di combattere le violazioni dei diritti umani nel mondo.

Basta cliccare sulla piattaforma Omaze e procedere con la donazione. In realtà è possibile partecipare anche senza dare soldi, ma George tiene molto alla sua fondazione e sarebbe poco carino presentarsi senza aver dato un contributo. Alle fan del Belpaese del divo di Hollywood bisogna dire che non c'è possibilità perché i residenti di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, sono esclusi dalla partecipazione al contest (come recita il regolamento). Per gli stranieri, invece, insieme al cocktail a base di salumi e vini doc è previsto anche l'omaggio del volo aereo e dell'hotel a 4 stelle. Il video di George che invita a casa sua è decisamente convincente. L'appuntamento è per metà luglio, tenetevi liberi.