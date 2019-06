Obama e Clooney, cena a Villa d'Este e fuga in motoscafo

Sole e clima ideale per la villeggiatura degli Obama sul lago di Como, ospiti a Laglio di George Clooney. Di giorno a Villa Oleandra e alla sera fuga in motoscafo per una cena elegante a Villa D'Este. “Così magico da togliere il fiato” sarebbe stato il commento dell'ex presidente Usa – secondo quanto riporta il quotidiano La Provincia di Como – prima di entrare nel Grand Hotel con tutta la comitiva. Oltre a Michelle e Amal presente anche una nipotina di Obama.

La ex first lady americana indossava una camicia bianca più corta davanti, abbinata a pantaloni neri e sandali rasoterra. Per Amal, raggiante e felice di ospitare Obama, un abito lungo floreale sulle tonalità dell'arancio. George e Barack in camicia grigia senza cravatta. Insieme a loro anche le figlie dell'ex presidente Malia e Sasha e pure la famiglia della sorella di Obama: Maya con il marito e la figlia.