George Clooney e Amal Alamuddin festeggiano l’anniversario… in anticipo

Coppia bellissima e affiatata, in questi giorni a New York sta festeggiando in anticipo la ricorrenza tra cenette romantiche, uscite mondane e fughe mano nella mano . Lei, 44 anni, è stata avvista con una tuta in pizzo rosso agli History Talks 2022, con un abitino sexy all’uscita dal ristorante e in bianco per la corsa in stazione. Lui, 61, sempre innamorato e sorridente ha commentato: "Otto anni! E hanno detto che non sarebbe durato… Tutto in Amal è magico”.

George Clooney e Amal agli History Talks 2022

Abbracciati e innamorati, George Clooney e Amal hanno sfilato sul red carpet degli History Talks 2022 più belli che mai. L’avvocatessa con una tuta di pizzo rosso lunga fino ai piedi e con le spalle scoperte, lui in abito grigio elegante. La coppia ha posato per delle foto insieme e si è presa del tempo per fare qualche scatto veloce con gli altri ospiti sull'affascinante tappeto rosso. George Clooney torna sul grande schermo, insieme a Julia Roberts, in "Ticket to Paradise" che uscirà il mese prossimo.





George Clooney e Amal mano nella mano a New York

Non sarà certo il vento a scompigliare Amal Alamuddin. L’avvocatessa e il marito George Clooney sono stati sorpresi dalle raffiche che hanno attraversato New York l’altra sera. Fotografati all’uscita dalla Locanda Verde, un ristorante italiano nel quartiere di Tribeca, i due si sono tenuti per mano e hanno sorriso ai flash mentre l’aria faceva volare i lunghi capelli neri della donna. Per la seratina romantica la coppia ha scelto un look differente: George in jeans e polo blu con i mocassini ai piedi e Amal con un abitino nero che faceva risaltare le sue lunghe gambe affusolate.

L’anniversario di matrimonio

"Otto anni! E hanno detto che non sarebbe durato", ha detto George Clooney con una risata commentando in un’intervista il suo anniversario. "Tutto in mia moglie è in qualche modo magico, come penso che tutti si siano resi conto quando la vedono, la ascoltano e ascoltano ciò che rappresenta". Innamorato e felice, il vincitore dell’Oscar ha aggiunto: "Semplicemente non c'è un aspetto negativo in lei". Amal Alamuddin e George Clooney si sono sposati a Venezia il 27 settembre 2014 . Si erano conosciuti un anno prima grazie a un amico comune. Quando lui si è inginocchiato per chiederle la mano pare che lei abbia esitato per diversi minuti. Era scioccata davanti al brillocco e non si aspettava la proposta. Poi ha detto sì e tra loro l’amore è andato crescendo. Hanno due figli, i gemelli Ella e Alexander nati nel giugno del 2017. Spesso nelle interviste, il premio Oscar racconta dei suoi bambini tessendo sempre le lodi. La scorsa settimana, l’attore di "Ocean's Eleven" ha parlato a “Entertainment Tonight” di come i suoi figli siano "più intelligenti" di lui e parlino già tre lingue.

L’amica di George Clooney Julia Roberts

Julia Roberts è un’amica di lunga data di George Clooney ed è co-protagonista di “Ticket To Paradise”. Insieme hanno trascorso molto tempo negli ultimi mesi per promuovere il loro progetto e hanno regalato interviste divertenti come quando hanno raccontato di averci impiegato un sacco di tempo per girare la scena di un bacio. “Un solo bacio. E l’abbiamo fatto durare per tipo sei mesi”, aveva detto Julia Roberts. “Sì. Ho detto a mia moglie: ci sono volute 80 riprese” ha aggiunto George. Ma Julia: “Ci sono volute 79 riprese di noi che ridevamo e poi quella di noi che ci baciavamo”. "È davvero una buona amica. Lei e tutta la sua famiglia sono amiche. Amo tutta la loro famiglia" ha detto George della Roberts. I gemelli dell’attore, infatti, la chiamano “zia Juju”.