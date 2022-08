George Clooney, festa per i 20 anni sul Lago di Como con una coppia estratta a sorte

Da 20 anni questa dimora è stata il buen retiro della star hollywoodiana. Da allora ogni estate torna qui per trascorrere parte delle sue vacanze, durante soggiorni blindatissimi. Per celebrare la ricorrenza Clooney ha organizzato festeggiamenti particolari. Niente invitati famosi però, ma una coppia di cittadini sorteggiata tra quelli che avevano fatto una donazione all'organizzazione Omaze, nata per sostenere cause benefiche.

Quest’anno l’attore è in Italia con la moglie

Amal

gemellini Ella e Alexander

Barack Obama

Herry e Meghan

Brad Pitt

Bono Vox, Matt Damon, Cindy Crawford

e i. In questi 20 anni la presenza di Clooney ha trasformato il lago di Como in meta del jet-set. Non sono mancate le visite illustri di colleghi e vip: da, a, da

Per il ventennale del legame fra la star e Laglio, il sindaco Roberto Pozzi ha spiegato a Repubblica: "Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per Saint Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda. Sulle sponde del lago di Como, George Clooney "ha trovato l’amore e ama passare i momenti famigliari più intensi. Qui ama coltivare l’orto, ha un forno per fare la pizza e cucina della buona pasta. Insomma, è un italiano acquisito: non per niente è cittadino onorario di Laglio dal 2004".