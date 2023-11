L'attore di "Titanic" ha approfittato di una vacanza a Londra per presentare la modella italiana alla famiglia, e il gruppetto è stato avvistato per le vie della città durante lo shopping. A distanza di tre mesi dall'inizio della loro relazione, la star di Hollywood sembra deciso a rendere ufficiale il rapporto con la nuova fidanzata.

Tgcom24

Leonardo DiCaprio presenta la fidanzata ai genitori Leo DiCaprio e Vittoria Ceretti non sono usciti allo scoperto come coppia davanti ai riflettori, ma la loro relazione non è più un segreto né per i fan né tanto meno per le rispettive famiglie. La madre e il padre dell'attore hanno conosciuto la top model e pare che l'abbiano accolta a braccia aperte. Lei si è lasciata alle spalle il matrimonio con il dj Matteo Milleri, che aveva sposato nel 2020, lui passava da un flirt all'altro dopo la fine della relazione con Camila Morrone.



La differenza d'età tra Vittoria Ceretti e Leo DiCaprio Vittoria Ceretti ha 25 anni, Leonardi DiCaprio ne ha compiuti 49 l'11 novembre. La differenza d'eta non è poca, ma per l'attore non è certo un problema: le sue relazioni, per lo meno quelle balzate agli onori della cronaca, sono sempre state con donne molto più giovani, e (chissà se casualmente o no) sempre sotto i 25 anni d'età. Il divo in passato è stato legato sentimentalmente a Gisele Bundchen e Bar Refaeli, e di recente pare abbia avuto un flirt (mai confermato) con Gigi Hadid. Sarà la volta buona?

Leggi Anche Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme, ecco le foto



Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio, dal gelato a Santa Barbara all'avvistamento a Ibiza Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio sono pronti a conquistare il mondo con il loro amore. Gli avvistamenti della coppia arrivano da ogni angolo del pianeta e i loro atteggiamenti sono sempre più inequivocabili. A scatenare le voci di un flirt in corso tra loro sono state le foto della coppia che mangiava un gelato a spasso a Santa Barbara. Poi il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti due a passeggio, in sintonia anche nel look (entrambi in pantaloncini e maglietta bianca). E' stata poi la volta delle immagini bollenti da Ibiza, con l'attore e la top model impegnati in balli sensuali stretti l'uno all'altra. Ormai manca solo di vederli sfilare insieme sul red carpet mano nella mano, e chissà che non scelgano quello della notte degli Oscar per far sognare i fan...

LEGGI ANCHE: Vittoria Ceretti a Milano, fashion week di lavoro... e amore?